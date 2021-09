Atacante croata Mario Mandzukic pendura as chuteiras

publicidade

O atacante croata Mario Mandzukic anunciou sua aposentadoria profissional três anos depois de ter disputado sua última partida pela seleção nacional. Astro do futebol croata e ex-jogador da Juventus, Atlético de Madrid e Bayern de Munique, ele anunciou sua decisão em sua conta do Instagram na sexta-feira, postando uma foto de suas primeiras chuteiras e enviando uma mensagem emocionante ao "querido pequeno Mario".

"Você vai marcar gols nos maiores palcos e ganhar troféus vestido com as camisas dos maiores clubes. Com a camisa da qual você mais se orgulhará, a da seleção croata, você escreverá alguns dos momentos mais importantes do futebol croata", escreveu Mandzukic, de 35 anos. "Se um dia você jogar contra a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, você terá que se concentrar nos 109 minutos", acrescenta.

O croata marcou um gol decisivo contra a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2018, o que permitiu à sua equipe enfrentar a França na final. Apesar da derrota, foi melhor desempenho da história da seleção da camisa quadriculada em um grande torneio.

O técnico croata Zlatko Dalic agradeceu em um comunicado "um lutador em que a equipe sempre podia contar, um jogador para as grandes partidas e os desafios mais árduos".

Nascido em Slavonski Brod (no leste do país), Mandzukic, que marcou 211 gols em sua carreira, estava sem time desde que deixou o Milan em maio. Depois de iniciar a carreira em 2004 no Marsonia (de Slavonski Brod), Mandzukic assinou o seu primeiro contrato importante com o Dinamo Zagreb em 2007.

Em seguida, jogou pelo Wolfsburg (2010-2012), Bayern de Munique (2012-2014) e Atlético de Madrid (2014-2015). Ele conquistou quatro 'Scudetti' e três Copas da Itália com a Juventus (2015-2019), assim como uma Liga dos Campeões com o Bayern de Munique, em 2013.