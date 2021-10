Athletico-PR goleia Flamengo em pleno Maracanã e está na final da Copa do Brasil

publicidade

A final da Copa do Brasil está definida e será entre Atlético-MG, que despachou o Fortaleza, e Athletico-PR. Nesta quarta-feira, o Furacão surpreendeu e goleou o Flamengo em pleno Maracanã. Vitória por 3 a 0, com dois gols de Nikão e um de Zé Ivaldo. As finais, marcadas para 12 e 15 de dezembro, coroarão um novo bicampeão, já que tanto os mineiros quanto os paranaenses já venceram o torneio em uma ocasião.

O Athletico não sentiu em nada a pressão feita pela torcida flamenguista. E abriu o placar logo em seu primeiro bom momento. Renato Kayzer foi derrubado por Filipe Luís e o juiz, após o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Nikão foi para a cobrança e fez 1 a 0, aos 9.

O gol sofrido não abateu o time da casa, que foi para cima e perdeu boas chances com Bruno Henrique e Léo Pereira. O VAR voltou a ser protagonista no Maracanã. Em cruzamento na área, o árbitro Wilton Pereira Sampaio viu um puxão de Thiago Heleno em Bruno Henrique e marcou pênalti. Gabigol já se preparava para bater, quando o juiz foi chamado e decidiu mudar a decisão, cancelando a cobrança na marca da cal.

Se a torcida já estava enervada com o VAR e a derrota parcial, o cenário ficou ainda pior. O Athletico encaixou grande contra-ataque e a bola chegou em Nikão, que bateu cruzado. Diego Alves se atrapalhou e aceitou, levando um frangaço: 2 a 0 para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve ótima chance de diminuir. Quase na marca do pênalti, sozinho, Andreas finalizou de primeira e mandou por cima do gol de Santos.

Na volta do intervalo, os cariocas voltaram a ter boas chances. Mas Bruno Henrique, Andreas Pereira, Michael e Gabigol pararam em ótimas defesas de Santos. Aos poucos, o ímpeto ofensivo foi diminuindo e, apesar das muitas alterações, o Flamengo não dava mostras de ter força para reagir. Até os 35, quando Khellven deu entrada bastante forte em Ramon e, após o uso do VAR, foi expulso pelo árbitro.

O fato de ter um a mais em campo deu um gás no Fla, que voltou a tentar. Só não contava com mais um ótimo contra-ataque dos visitantes. Pedro Rocha foi lançado na esquerda, segurou a bola e lançou para Zé Ivaldo, que chegou finalizando no cantinho de Diego Alves. 3 a 0 e Athletico na final!