Athletico-PR perde Carlos Eduardo e Walter para o jogo contra o Inter

Os atacantes Carlos Eduardo e Walter, do Athletico-PR, foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não irão enfrentar o Inter na quinta-feira, na Arena da Baixada. Os dois foram julgados pelo não cumprimento do protocolo médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a não proliferação da Covid-19 entre os jogadores e integrantes dos clubes. O caso dos dois foi analisado na segunda-feira pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD, já que o clube paranaense não deu retorno das propostas de transações disciplinares ofertadas pela Procuradoria da Justiça Desportiva.

Carlos Eduardo foi punido por infringir o capítulo 9 da diretriz técnica operacional da CBF por trocar a camisa com Michael, do Flamengo, na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no dia 4 de outubro. Sem o clube aceitar a transação disciplinar, o atacante pegou uma partida de suspensão por infração ao artigo 258 do CBJD.

Walter também foi punido por trocar a camisa, mas com Kevin, do Botafogo, em jogo válido pela 9ª rodada, na Arena da Baixada. Ele também foi denunciado pelo artigo 258. As decisões cabem recurso e devem chegar ao Pleno do STJD.

O Flamengo acolheu transação disciplinar e fez o pagamento de multa de R$ 5 mil ao Abrigo Cristo Redentor. Já o Botafogo pagou multa de R$ 2,5 mil destinada a Casa de Criança – Lar São José.

Inter e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira, às 21h, na Arena da Baixada. O Colorado é o líder com 65 pontos, quatro a mais que o Flamengo e o Furacão é o oitavo com 45.

