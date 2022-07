Athletico-PR vence o Bahia de virada e está nas quartas da Copa do Brasil

publicidade

O Athletico-PR voltou a vencer o Bahia, de virada, por 2 a 1, nesta terça-feira. Apesar da repetição de resultado na Arena da Baixada, em Curitiba, o time nordestino vendeu caro a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Bahia abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Patrick de Lucca desviou cobrança de escanteio e o atacante Davó, de meia bicicleta, acertou o ângulo do goleiro Bento, num golaço no início da partida. Pressionado, o Athletico-PR demorou, mas conseguiu o empate aos 32 minutos do segundo tempo.

O uruguaio Terans cobrou escanteio e Erick desviou no canto esquerdo do goleiro Danilo Fernandes. Com o empate e sendo eliminado, o Bahia se expôs e levou o segundo gol aos 48, com Cuello puxando contra-ataque e Terans tocando para Rômulo dar números finais ao jogo.