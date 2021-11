Atlético-GO empata com Ceará e segue ameaçado de rebaixamento para a Série B

publicidade

O Atlético-GO voltou a decepcionar os torcedores que compareceram ao Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), na noite deste sábado e ficou no empate com o Ceará, por 1 a 1, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O sexto jogo seguido sem vitória mantém o Atlético-GO ameaçado de rebaixamento, na 15ª colocação, com 40 pontos. O Ceará, por sua vez, perdeu a chance de encostar no G6 e está em oitavo lugar, com 46.

O início da partida foi promissor, com os dois times buscando o gol. O Atlético-GO assustou em chute de Dudu para fora e em finalização de Janderson defendida por Richard. A resposta do Ceará veio através de Rick, que parou em Fernando Miguel. No entanto, o jogo caiu muito de produção depois dos 20 minutos e seguiu monótono até o fim do primeiro tempo, quando André Luis finalizou e só não marcou porque Messias apareceu para salvar o Ceará.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Vina cobrou falta por cima na barreira e surpreendeu Fernando Miguel, abrindo o placar para o Ceará. A vantagem, porém, durou apenas até os nove. João Paulo recebeu dentro da área e bateu no canto de Richard. O empate animou os donos da casa, que quase conseguiram a virada na sequência em finalização de Marlon Freitas por cima. O Ceará não atacava e só somou um ponto graças a Richard, que levou a melhor sobre Lucão em duas oportunidades nos minutos finais.

Pela 35ª rodada, o Ceará enfrenta o Corinthians, na próxima quinta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), enquanto o Atlético-GO faz um confronto direto contra o Bahia, no dia 29, novamente no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Campeonato Brasileiro - 34ª rodada

ATLÉTICO-GO 1 X 1 CEARÁ

ATLÉTICO-GO - 1

Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Éder, Pedro Henrique e Jefferson (Arthur Henrique); Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; André Luis (Lucão), Montenegro e Janderson (Ronald). Técnico: Marcelo Cabo.

CEARÁ - 1

Richard; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda (Igor) e Bruno Pacheco (Kelvyn); Willian Oliveira, Fernando Sobral, Lima (Jorginho), Vina e Rick (Airton); Jael (Yony González). Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Vina, aos três, e João Paulo, aos nove minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Messias e Jorginho (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).