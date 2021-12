Atlético-GO vence a Chapecoense com gol no fim e escapa do rebaixamento

publicidade

O Atlético-GO está matematicamente garantido na Série A do Brasileirão. Com gol sofrido aos 42 minutos do segundo tempo, o Dragão venceu a já rebaixada Chapecoense na noite desta sexta-feira, na Arena Condá, e subiu para a 11ª colocação, com 47 pontos. Agora, o clube goianiense não pode mais ser alcançado pelo Bahia, que tem 40, e nem pelo Grêmio, que soma 39, os dois que abrem a zona de rebaixamento.

A atuação não foi das melhores e os visitantes enfrentaram muitas dificuldades para impor seu ritmo e levar perigo ao gol dos donos da casa, que já estão rebaixados e apenas encerram o campeonato por protocolo.

No desespero, o Atlético foi para o ataque em busca do gol que lhe garantiaria na Série A. E ele apareceu. Aos 42 minutos, o lateral Arthur Henrique tentou cruzar, mas a bola encobriu o goleiro João Paulo, que nada pode fazer a não ser assistir ela morrer no fundo das redes.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Inter, no estádio Beira-Rio. Com a vitória, o jogo se tornou um confronto direto, já que o Colorado é 10°, com 48 pontos. A partida acontece às 20h, na segunda-feira.

Veja Também