Atlético-GO vence o Bahia e fica perto de garantir manutenção na Série A

O confronto entre Atlético-GO e Bahia, nesta segunda-feira, era de extrema importância na luta contra o rebaixamento à Série B; e com o Grêmio de olho nos adversários em sua última esperança para escapar da degola. Quem se deu bem foi o Dragão, que venceu por 2 a 1, graças a um gol já nos acréscimos do segundo tempo e quase não tem mais chances de queda.

Com o resultado, o Atlético-GO subiu aos 44 pontos e, com ainda três jogos a serem disputados, precisa de apenas mais dois pontos para se garantir. O Bahia, com 40, precisa de duas vitórias e ainda fica muito ao alcance do Tricolor Gaúcho, com 36 pontos.

Apoiado por sua torcida, que lotou as arquibancadas do estádio Antônio Accioly, os goianos saíram na frente, em gol de pênalti de Marlos Freitas, no início do segundo tempo. Pouco depois, Rodallega aproveitou assistência de Rossi e conseguiu a igualdade, que prosseguiu até os 47, quando Janderson marcou o gol da vitória.

Os dois times voltam à campo ainda nesta semana. Enquanto os baianos atuam na quinta, contra o quase campeão Atlético-MG, os goianos jogam no dia seguinte contra a já rebaixada Chapecoense.