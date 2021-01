Atlético-MG anuncia a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos

publicidade

O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos, que tinha contrato até o final de 2021. A decisão foi tomada pelo novo presidente do clube, Sérgio Coelho, além do vice-presidente José Murilo Procópio e pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin.

"A mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, com foco na austeridade administrativa, por meio das melhores práticas de governança; na reestruturação das categorias de base; na construção da Arena MRV; e na manutenção de um time profissional altamente competitivo", justificou o clube por meio de nota oficial.

Alexandro Mattos já balançava no cargo desde que a eleição de Sérgio Coelho. Em entrevistas antes da posse, ele havia declarado que o diretor de futebol estava tendo a sua situação analisada. A decisão de rescindir o contrato foi anunciada nesta segunda-feira, data em que ele assume oficialmente o cargo. "O Clube Atlético Mineiro agradece ao ex-diretor pelos serviços prestados e deseja-lhe sucesso nos futuros desafios profissionais", finalizou o clube na nota oficial.

O Atlético-MG contratou Alexandre Mattos em março do ano passado, logo após acertar com o técnico argentino Jorge Sampaoli. Ele participou da montagem do elenco que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, a sete pontos do líder São Paulo (56 a 49).

Antes do Atlético-MG, Alexandre Mattos teve sucesso no Cruzeiro e no Palmeiras, tendo conquistado quatro títulos do Brasileirão e um da Copa do Brasil.

