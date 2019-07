Atlético-MG anuncia ex-volante Adílson como auxiliar técnico

publicidade

O ex-volante do Atlético-MG, Adílson Warken, de 32 anos, que anunciou sua aposentadoria do futebol na semana passada por conta de problemas cardíacos, foi anunciado como novo auxiliar técnico da equipe mineira. A informação foi confirmada no Twitter oficial do Galo.

O clube citou a "substituição" do então camisa 21 do clube para a função de auxiliar, saindo do meio campo para a comissão técnica. Na postagem, disse que o jogador inicia uma "nova etapa" na função e desejou boa sorte ao ex-atleta.

Ao lado do técnico Rodrigo Santana, o jogador já atuou na nova função no treino do Atlético-MG, realizado nesta segunda-feira, na Cidade do Galo. A equipe se prepara para o jogo de volta contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h15min, na Arena Independência.

Aposentadoria dos gramados

O jogador havia anunciado, na tarde de sexta-feira, a despedida dos gramados. O ex-jogador do Grêmio foi diagnosticado com um problema cardíaco após a realização de exames, o que impediria a sequência da carreira como atleta profissional.