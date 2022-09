Atlético-MG bate Atlético-GO e se aproxima da parte de cima da tabela

publicidade

Com gols de Keno e Hulk, o Atlético-MG voltou a vencer após dois jogos de jejum. Na noite deste domingo, bateu o Atlético-GO por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly e se aproximou novamente da parte de cima da tabela do Brasileirão, já que nenhum dos cinco primeiros colocados venceu neste final de semana, pela 25ª rodada.

Com o resultado, o Atlético-MG continua na sétima colocação, com 39 pontos, contra 42 de Athletico-PR e Fluminense, em sexto e quinto, respectivamente. O terceiro colocado Corinthians e o quarto Internacional estão empatados com 43. Embora ainda distante do Palmeiras, líder com 51, o time mineiro diminuiu para cinco a diferença em relação ao vice-líder Flamengo.

O Atlético-GO ficou na vice-lanterna, com 22, na frente apenas do Juventude, com 18. Enquante vive a crise na competição nacional, está perto de ser finalista da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira volta a enfrentar o São Paulo, desta vez no Morumbi, pelo jogo de volta das semifinais. No estádio Serra Dourada, venceu por 3 a 1.

Com um elenco cheio de opções, Cuca chamou atenção ao colocar um time titular com Réver sendo improvisado de volante e Eduardo Sasha entre os atacantes, e a tática parece ter funcionado como o treinador queria, já que o time mineiro foi dominante nos primeiros minutos de jogo.

Aos seis, Mariano cruzou, Hulk cabeceou e Renan fez a defesa. Com a posse de bola, o Atlético continuou apertando e viu Keno perder uma chance inacreditável. O atacante recebeu de Hulk, na marca do pênalti, demorou a chutar e foi desarmado. Aos poucos, o Atlético-GO foi equilibrando, sempre com uma boa marcação em cima do principal jogador adversário.

Quando começou a gostar da partida, o time goiano criou boas oportunidades de gol, a melhor delas com Churín. O atacante recebeu dentro da área e cabeceou com perigo. Everson foi buscar para fazer a defesa. Após o susto, o Atlético-MG voltou a ficar com a bola e abriu o placar aos 49 minutos. Kanu fez linda jogada individual, passou por dois marcador e acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, Eduardo Baptista tentou colocar o Atlético-GO no ataque, mas deu ainda mais espaço para o Atlético-MG contragolpear. O time mineiro aproveitou a fez o segundo aos 12 minutos. Eduardo Sasha exigiu grande defesa de Renan. Na sobra, o próprio Sasha tocou para Hulk só empurrar.

Com 2 a 0 a favor do Atlético-MG, o Atlético-GO entregou os pontos, não conseguiu esboçar reação e acabou virando presa fácil para o time mineiro, que se preocupou em ficar com a bola e deixar o tempo passar. Apesar disso, quase fez o terceiro com Nacho Fernández. Renan salvou.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, às 17h, frente ao Red Bull Bragantino, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No domingo, às 18h, o Atlético-GO visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).