Atlético-MG bate Cuiabá, engata 2ª vitória seguida e entra no G4

O Atlético-MG conseguiu engatar a segunda vitória consecutiva para enfim entrar no G4. Mesmo jogando fora de casa e tendo que segurar a pressão adversária durante praticamente todo o jogo, o time mineiro venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, em um contra-ataque avassalador e mais uma assistência de Hulk.

Com o resultado, o Atlético-MG aparece na quarta posição com 16 pontos. Em nove jogos são cinco vitórias, um empate e três derrotas. Já o Cuiabá vive um momento totalmente diferente na tabela. Ainda sem vencer, o time mato-grossense aparece dentro da zona de rebaixamento, na 18ª posição com quatro pontos. A novidade para esta semana vai ser o início de trabalho do técnico Jorginho Campos, contratado para substituir Alberto Valentim, demitido ainda na primeira rodada.

Em casa, o Cuiabá começou a partida tendo mais posse de bola e fazendo pressão na área adversária. Tanto que quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Elton subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou firme, mas parou em uma difícil defesa do goleiro Everson, que espalmou a bola para fora.

A resposta do Atlético-MG, porém, veio em forma de gol. Aos 25 minutos, depois de um contra-ataque rápido, Hulk recebeu na entrada da área, limpou o zagueiro Paulão e só rolou de lado para Nacho Fernández empurrar para o fundo das redes. A partir daí, o ritmo caiu um pouco, já que o time mineiro se fechou na defesa.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar de estar melhor no duelo, o Cuiabá pouco conseguiu transformar isso em chances de gol. A melhor chance aconteceu aos 34 minutos, quando Pepê pegou a sobra de um escanteio e chutou firme, mas a bola saiu por cima do gol.

Do outro lado, o Atlético-MG até tentava buscar o segundo gol, mas esbarrava no cansaço de seus jogadores do setor ofensivo. Por isso, se fechou na defesa para sair com os três pontos. E, foi isso que aconteceu.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira para a disputa da 10ª rodada do Brasileirão. Logo às 18h, o Cuiabá visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Um pouco mais tarde, às 19h, o Atlético-MG recebe o Flamengo, no Mineirão, em Belo Horizonte.