Atlético-MG bate reservas do Santos e fica a 5 pontos do Inter

O Atlético-MG se aproveitou da escalação de uma equipe reserva pelo Santos e das falhas da defesa adversária para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Com gols no começo do primeiro tempo, ambos de Savarino, derrotou o time paulista por 2 a 0, nesta terça-feira, em duelo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

A vitória coloca o Atlético-MG em terceiro lugar, com 57 pontos, a cinco do líder Internacional. E foi garantida graças ao bom início do time, que marcou dois gols com Savarino em menos de 20 minutos. Acabou sendo suficiente para a equipe retomar a condição de melhor ataque do campeonato, com 56 gols marcados. Ainda assim, chamou a atenção a queda de rendimento do time no segundo tempo, quando pouco ameaçou o Santos.

A equipe da Vila Belmiro, aliás, sofreu com a frágil atuação do lado esquerdo da defesa. E o lance dos dois gols surgiram de cortes errados. Depois, mesmo com os reservas, até equilibrou o duelo, deu trabalho a Everson, mas acabou sendo insuficiente para evitar a derrota. Foi o terceiro revés consecutivo do time, que só levou um titular a Belo Horizonte, o goleiro John, com Cuca mais preocupado com a final da Copa Libertadores.

Após ascender ao terceiro lugar, com 57 pontos, o Atlético-MG voltará a jogar no domingo. Novamente no Mineirão, às 17 horas, vai receber o Fortaleza. Já o Santos se concentra de vez na decisão de sábado com o Palmeiras, no Maracanã. E no Brasileirão parou nos 45 pontos, na décima colocação, se distanciando da briga por vaga na Libertadores. Voltará a jogar pelo torneio em 3 de fevereiro, diante do Grêmio, em Porto Alegre.