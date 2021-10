Atlético-MG goleia o Fortaleza e encaminha lugar na final da Copa do Brasil

publicidade

O Atlético-MG patrolou o Fortaleza por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e arrancou com larga vantagem no confronto de semifinal da Copa do Brasil. A partida de volta acontece na próxima quarta, no Castelão. Os gols da partida foram marcados por Guilherme Arana, Réver e Hulk, no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, Zaracho fez o quarto do Atlético-MG.

O jogo começou bastante movimentado, com as duas equipes buscando jogadas ofensivas e conseguir ameaçar o gol adversário. Mas foi o Atlético-MG quem abriu o placar, aos 18 minutos. Após uma cobrança de falta na barreira, a bola sobrou para Guilherme Arana, que chutou e fez um golaço de cobertura. Após o gol, os jogadores do Fortaleza reclamaram muito porque o árbitro da partida teria sinalizado escanteio logo depois do chute de Arana. No entanto, o gol foi validado.

Apenas sete minutos depois, o Galo ampliou o placar. Keno cobrou escanteio fechado na pequena área, e Réver estava lá para desviar e mandar a bola para o gol, marcando o segundo do Atlético-MG no Mineirão. Aos 40 minutos, Hulk fez o terceiro do Atlético-MG. Zaracho recebeu um lançamento de Keno, e cruzou na área. O atacante do Galo e artilheiro da competição cabeceou forte para o fundo da rede.

O segundo tempo já começou com gol do Galo. E foi mais um golaço de cobertura. Dessa vez, com apenas 2 minutos, Zaracho pegou de primeira uma bola que sobrou no alto, na entrada da área, e mandou por cima do goleiro Felipe Alves, que estava um pouco adiantado. Foi o quarto gol do Atlético-MG. O Fortaleza não teve forças para reagir, e o jogo terminou 4 a 0 para o Atlético-MG, que leva boa vantagem para o jogo de volta.

Fortaleza e Atlético-MG se encaram novamente, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Castelão. Antes disso, no entanto, as duas equipes voltam a campo para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza recebe o Athletico, no Castelão, no sábado (23), às 19h15, enquanto o líder Galo joga contra o Cuiabá, no domingo (24), às 16h, no Mineirão.