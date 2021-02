Atlético-MG perde para o Goiás e Inter pode ampliar vantagem como líder

publicidade

O Goiás ganhou um respiro na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, segurou a pressão do Atlético Mineiro e praticamente encerrou as pretensões do time alvinegro de conquistar o título do Campeonato Brasileiro ao derrotá-lo por 1 a 0, no estádio da Serrinha, em duelo válido pela 34ª rodada. Agora, o Galo está a cinco pontos do Inter, que ainda pode ampliar a vantagem nesta quinta-feira.

O triunfo leva o Goiás aos 35 pontos, na 18ª colocação, a três da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Sport. Já o Atlético-MG parou nos 60, na terceira posição.

A vitória do Goiás foi da resistência do seu sistema defensivo. Afinal, pressionado durante praticamente todos os 90 minutos, conseguiu frear o ímpeto do adversário e ainda marcou no único lance de perigo, aproveitando falha dos zagueiros adversários em jogada aérea.

Já o Atlético-MG, além de ter errado na defesa, pecou nas finalizações e, embora sempre presente no campo de ataque, foi um time desorganizado, o que pode ter sido influenciado pela escalação cheia de mudanças que o técnico Jorge Sampaoli fez na escalação. E ampliou o seu desempenho ruim fora de casa, com apenas 18 pontos somados em 17 jogos longe de Belo Horizonte, incluindo quatro tropeços seguidos.

O Goiás voltará a jogar no sábado, na Fonte Nova, diante do Bahia, em duelo contra o rebaixamento, às 19 horas. Já o Atlético-MG só atuará na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, em confronto direto na luta por uma vaga no G4.