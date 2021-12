Atlético Mineiro vira para cima do Bahia e conquista o título do Brasileirão após 50 anos

publicidade

No jogo do título, uma atuação de campeão. Assim, o Atlético Mineiro buscou a virada contra o Bahia no segundo tempo, após estar perdendo por 2 a 0, e venceu na Fonte Nova por 3 a 2 na noite desta quinta-feira pela 36ª rodada. Com o resultado, o Galo garantiu o título do Brasileirão após jejum de 50 anos. De quebra, a vitória mineira impede que o Grêmio seja rebaixado hoje, mesmo que o Tricolor perca para o São Paulo, na Arena.

Para os baianos, que estão na 17ª colocação, com 40 pontos, o resultado foi desastroso. Especialmente pela maneira como se construiu. Os comandados de Guto Ferreira venciam até os 27 minutos da segunda etapa, com gols de Gilberto e Luiz Otávio. Além de uma consistente atuação coletiva.

Então, a impressionante reação do Atlético começou. Hulk, de pênalti, descontou. Logo na sequência, Keno fez um lindo gol e igualou o marcador. Antes de pensar em reconstruir sua vantagem, o Bahia viu Keno novamente virar a partida aos 32 minutos.

Nos últimos minutos, o nervosismo tomou conta do jogo. Para quebrar o jejum do Galo e para não complicar o rebaixamento do Bahia. Melhor para os mineiros, que conseguiram administrar a vantagem e celebram muito no apito final.

