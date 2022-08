Atleta do Farroupilha denuncia suposta manipulação de resultado após 7 a 0 na Série B do Gauchão

publicidade

Um jogo da Série B do Gauchão, entre Farroupilha e Bagé, disputado neste domingo, no estádio Torquato Pontes, deve ser investigado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Isso porque um dos jogadores que esteve em campo denunciou, primeiro em suas redes sociais e, em seguida, em entrevista exclusiva ao Correio do Povo, que houve manipulação do resultado. “Já está difícil fazer futebol no Interior e os caras vêm de fora para usar o clube para fazer aposta. Sacanagem isso”, afirmou Iago Padilha em sua conta no Instagram. O Bagé venceu o Farroupilha por 7 a 0.

O jogador, que pediu desligamento do clube de Pelotas, confirmou as denúncias em entrevista. Também disse que houve muitas e estranhas alterações na escalação do Farroupilha de uma partida para outra da Série B. Da partida anterior, uma derrota para o Riograndense, no dia 24 de julho, apenas três jogadores foram mantidos. Iago foi um deles. “O time já saiu errado. Foi completamente mal escalado. O time que vinha jogando foi para o banco de uma hora para outra”, disse. Ele também afirmou que as atitudes dos jogadores em campo e o resultado evidenciam a manipulação. “O placar também diz tudo”, observa o atleta, que mais tarde apagou a publicação da denúncia do Instagram.

Iago foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o jogo já estava 3 a 0 para o Bagé. “Eu não pedi para sair. Eu ofendi o juiz e fui expulso. Estava escrito (a manipulação). Com 25 minutos, estava 3 a 0. Isso não existe”, lamenta. O jogador afirmou que, além de pedir desligamento do Farroupilha, também pensa em encerrar a carreira. “Depois disso, eu nem pretendo jogar. Isso me tirou a vontade de jogar futebol. Coisas assim, aborrecem o cara”, lamenta.



O procurador-geral do TJD, Alberto Lopes Franco, confirma que oferecerá denúncia ao tribunal após analisar os fatos. O presidente do Farroupilha, Fábio Costa, foi procurado pelo CP, mas não atendeu às ligações e não retornou as mensagens.

Suspeita de manipulação dos resultados crescem no Brasil

A tentativa de manipulação de resultados de jogos não chega a ser novidade. Uma denúncia do presidente do Santos, Andres Rueda, sobre um caso envolvendo o clube e o Bragantino, iria a julgamento no STJD na última sexta-feira, mas o caso foi adiado para o próximo dia 13 de agosto.

Rueda anunciou que um funcionário do clube tentou subornar uma jogadora do Bragantino em partida entre os dois clubes pelo Brasileirão Feminino. Depois, em nota, a tentativa de suborno foi confirmada pelo clube de Bragança Paulista e passou a ser investigada pelo STJD.

Neste caso, a goleira Karolainy Caline Alves, do Bragantino, foi abordada por um emissário que lhe ofereceu dinheiro para ela sofrer mais gols. A atleta recusou ofertas de R$ 5 mil e, depois, de R$ 10 mil. O objetivo era ter lucro em um esquema envolvendo apostas esportivas.

Veja Também