Bahia anuncia argentino Diego Dabove como novo treinador

Próximo adversário do Grêmio no Brasileirão, o Bahia anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico argentino Diego Dabove, de 48 anos. Ele chega para assumir o lugar de Dado Cavalcanti, que deixou o comando do time após o sexto jogo seguido sem vitória, no último fim de semana.

No entanto, Dabove não estará na casamata no duelo do próximo sábado, às 19h, na Arena. Bruno Lopes, da equipe sub-23, treinará o time.

✍🏽🇦🇷 Argentino Diego Dabove, uma das revelações do país, é o novo técnico do Esquadrão. Leia tudo no #SócioDigital, onde saiu em 1º mão ➡️ https://t.co/wGOqvpegjh #BBMP pic.twitter.com/IJfBXxPJgz — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) August 18, 2021

Com passagens por San Lorenzo, Argentino Juniors e Godoy Cruz, o argentino chega com os auxiliares Guillermo Formica e Walter Ribonetto, além do preparador físico Agustín Buscaglia.

Após a vitória tricolor nesta quarta, contra o Cuiabá, o duelo do final de semana se transformou em confronto direto. Distantes seis pontos na tabela, se o Grêmio vencer, reduz a distância para dois e traz o Bahia de vez para a luta do rebaixamento.

