Bahia empata em casa com Vila Nova e adia acesso à elite do Campeonato Brasileiro

A emoção tomou conta da Arena Fonte Nova na tarde deste sábado, quando jogando em casa, o Bahia recebeu o Vila Nova em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um público de respeito, superior a 48 mil torcedores, o time baiano apenas empatou por 1 a 1 com os goianos, adiando o acesso à Série A.

Com o resultado, o Bahia caiu para a terceira colocação, agora com 58 pontos, vendo ainda o Vasco assumir a vice-liderança com 59. Enquanto isso, o Vila Nova chegou a 46 pontos, na 12ª colocação, ficando a sete pontos do Z-4, garantindo, de uma vez por todas, sua manutenção na Série B.

A partida começou com muito estudo entre os adversários no meio de campo, mas com poucas chances de gol. A primeira grande emoção veio aos nove minutos, quando Luiz Otávio chutou a bola na área e ela bateu no braço de Arthur Rezende. O árbitro José Mendonça da Silva Junior assinalou pênalti, porém, após análise do VAR, a penalidade foi anulada. Bola na mão.

O Bahia então buscou dar intensidade à partida. Criou três boas chances para marcar, porém, finalizou errado. O Vila Nova optou por se defender, não ameaçando o goleiro baiano.

O segundo tempo, porém, já iniciou com tudo. Logo no primeiro minuto, após cobrança de falta de Matheuzinho, Neto Pessoa subiu de cabeça e colocou a bola no ângulo, abrindo o placar para o Vila Nova. Aos 16 minutos, quase o empate. Rodallega cabeceou após cruzamento pela direita de Jacaré, mas, livre, errou a mira.

A sorte do Bahia, porém, apareceu. Aos 22 minutos, Daniel levantou uma bola na área e Ignácio ajeitou para Davó, que de cabeça, empatou. Aos 34, Daniel bateu de primeira após cobrança de escanteio e quase virou para o Bahia. A partida então passou a ficar amarrada, até que aos 49, Davó colocou a bola no travessão. O placar içou mesmo igual, 1 a 1.

Os times voltam a campo pela Série B ainda nesta semana, pela 37ª e penúltima rodada da Série B. Na terça-feira (25), o Vila Nova vai até Maceió (AL) para encarar o CSA, às 21h30, no estádio Rei Pelé. Na sexta-feira (28), é a vez do Bahia pegar o Guarani, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova.