Barcelona demite o técnico Ronald Koeman após derrota para o Rayo Vallecano

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Ronald Koeman, logo após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano, pela 11ª rodada do Campeoanto Espanhol.

"O FC Barcelona demitiu Ronald Koeman esta noite do cargo de treinador da equipe principal", divulgou o clube catalão, acrescentando que o presidente do Barça, Joan Laporta, foi o responsável por dar a notícia ao técnico holandês.

El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

A derrota nesta quarta-feira, foi a gota d'água para a demissão de Ronald Koeman. 9º colocado no Campeonato Espanhol, o Barça já soma resultados ruins desde o início da temporada, e o treinador holandês já balançava no cargo.

Contratado pelo Barcelona em agosto de 2020, Ronald Koeman ficou no cargo por um ano e dois meses, comandando a equipe em um total de 66 jogos, sendo 40 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

"O presidente do clube, Joan Laporta, o informou da decisão após a derrota para o Rayo Vallecano. Ronald Koeman vai se despedir do plantel na quinta-feira na Ciutat Esportiva. O FC Barcelona agradece-lhe o serviço prestado ao Clube e deseja-lhe as maiores felicidades na sua carreira profissional" publicou o clube em nota oficial.

