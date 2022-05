Barcelona transfere Philippe Coutinho definitivamente para o Aston Villa

publicidade

O Barcelona transferiu definitivamente o brasileiro Philippe Coutinho para o inglês Aston Villa por 20 milhões de euros (20,7 milhões de dólares), informaram os dois clubes nesta quinta-feira em comunicados separados. As duas equipes "chegaram a um acordo para a transferência de Philippe Coutinho por 20 milhões de euros", disse o Barça em sua nota. O Barça especifica que "reserva 50% do ganho de capital de uma futura venda do jogador", que havia sido emprestado ao Villa em janeiro passado. Coutinho, de 29 anos, assinou com o clube inglês até junho de 2026, informou o Aston Villa.

"É uma contratação brilhante para o Aston Villa. Phil é um profissional modelo e seu impacto na equipe foi claro desde sua chegada em janeiro", disse o técnico Steven Gerrard em um comunicado do time inglês.

Coutinho chegou ao Barcelona em janeiro de 2018 vindo do Liverpool por 142 milhões de euros (147 milhões de dólares) para tentar preencher a lacuna deixada por Andrés Iniesta no meio-campo, mas sua passagem pelo time catalão acabou sendo bastante discreta. Na temporada 2019-2020 ele foi emprestado ao Bayern de Munique, onde marcou dois gols contra o Barça na histórica goleada de 8 a 2 que a equipe alemã infligiu aos catalães nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Coutinho voltou ao Barcelona na temporada seguinte até ser emprestado novamente em janeiro ao Aston Villa, que decidiu manter o jogador de forma definitiva. Coutinho, que vestiu a camisa da seleção brasileira em 63 ocasiões, viveu seu melhor momento como jogador no Liverpool, entre 2013 e 2018, anos em que jogou ao lado de Steven Gerrard.

