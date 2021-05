Bayern de Munique é campeão alemão pela 9ª temporada consecutiva

publicidade

O Bayern de Munique conquistou seu nono título consecutivo de campeão alemão neste sábado, graças à vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2 sobre o segundo colocado RB Leipzig pela 32ª rodada da Bundesliga.

O Leipzig, que está a sete pontos do Bayern, tem apenas duas partidas pela frente neste campeonato e, por isso, não pode mais alcançar o gigante bávaro. O time de Munique enfrenta o Borussia Mönchengladbach neste sábado, em um duelo que agora servirá apenas como comemoração de sua nova conquista.

É o 31º título da história do Bayern de Munique no campeonato alemão e o segundo, e último, com o seu treinador Hansi Flick, que deixa a equipe no final desta temporada e será substituído na próxima por Julian Nagelsmann, o jovem treinador do RB Leipzig. A Bundesliga será o único título do Bayern ao final da temporada, já que foi derrotado na Copa da Alemanha e na Liga dos Campeões da Europa, duas competições que conseguiu conquistar no ano passado.

Nesta temporada de 2020-2021, o Bayern já conquistou três títulos, as Supercopas da Alemanha e da Europa, além do Mundial de Clubes da Fifa, esta última conquistada em fevereiro, no Catar, ao vencer o mexicano Tigres na final (1-0). O Borussia Dortmund, o último time alemão a ser campeão da Bundesliga (em 2012) antes do início do atual reinado do Bayern, se encarregou de dar o título neste sábado ao seu eterno rival.

O time amarelo precisava dessa vitória para chegar provisoriamente à quarta posição, a última na Alemanha que classifica para a próxima Liga dos Campeões. O Dortmund tem agora dois pontos a mais que o Eintracht Frankfurt (5º), que recebe o Mainz (12º) no domingo.

Na ausência do atacante Erling Haaland (lesionado), o inglês Jadon Sancho fez uma dobradinha pelo Dortmund (51 e 87), depois que o capitão Marco Reus abriu o placar aos 7 minutos. Lukas Klostermann (63) e o espanhol Dani Olmo (77) marcaram para o Leipzig. A derrota não chega a ser desastrosa, já que a equipe continua em segundo lugar, quatro pontos à frente do Wolfsburg.

Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam novamente na quinta-feira, em Berlim, na final da Copa da Alemanha. Em outros jogos deste sábado, Werder Bremen e Bayer Leverkusen empataram em 0 a 0 enquanto o Hoffenheim derrotou o já rebaixado Schalke por 4 a 2.