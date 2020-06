Bayern de Munique conquista oitavo título consecutivo da Bundesliga

publicidade

O Bayern de Munique conquistou nesta terça-feira seu oitavo título consecutivo da Bundelisga, o primeiro troféu entregue entre as grandes ligas europeias desde que o futebol foi retomado no continente em meio à pandemia do coronavírus.

O clube bávaro, que somou o 30ª troféu do Campeonato Alemão de sua história, derrotou o Werder Bremen por 1 a 0 graças ao gol do artilheiro polonês Robert Lewandowski (43').

Com a vitória, o Bayern abriu 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Borussia Dortmund, que não pode mais alcançar o líder já que tem somente três jogos a disputar até o fim da temporada, um deles nesta quarta-feira contra o Mainz, pela 32ª rodada da Bundesliga.