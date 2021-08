Bayern vence Borussia Dortmund e conquista a Supercopa da Alemanha

publicidade

Liderado pelo atacante polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 3 a 1 e conquistou a Supercopa da Alemanha pelo segundo ano consecutivo.

Os bávaros fizeram a diferença nos momentos-chave da partida: 'Lewa' abriu o placar com uma cabeçada aos 41 minutos do primeiro tempo e logo após o intervalo Thomas Muller apareceu para ampliar (50).

Marco Reus diminuiu no minuto 64 dando esperanças ao Dortmund, mas o infalível Lewandowski brilhou mais uma vez ao marcar de novo contra sua ex-equipe (74) aproveitando um erro da defesa adversária.

Após esta nova conquista, o Bayern de Munique, vencedor de cinco das últimas seis Supercopas, se distancia ainda mais do rival desta terça-feira no recorde, com 9 Supercopas contra seis do Dortmund.

Primeiro título para Nagelsmann

No Signal Iduna Park, diante dos 25 mil espectadores autorizados, os dois times usaram braçadeiras pretas em sinal de luto pela morte no último domingo da lenda do futebol alemão Gerd Müller, ex-jogador do Bayern.

A equipe de Julian Nagelsmann homenageou o 'Bomber der Nation' (Bombardeiro da Nação) exibindo camisetas com seu nome e o número 9 antes do início do jogo.

O Bayern, com uma pressão sufocante, teve as primeiras chances graças a duas bolas recuperadas no ataque. Primeiro Thomas Müller (aos 14 minutos) e depois Kingsley Coman (15) trouxeram o primeiro perigo para o gol de Gregor Kobel.

Mas foi Lewandowski que, com uma poderosa cabeçada desviando um cruzamento de Serge Gnabry, colocou o Bayern na frente, e decretou a vitória, batendo o goleiro adversário com classe e tranquilidade de dentro da área.

O astro polonês mantém a dinâmica da temporada passada, na qual marcou 41 gols em 29 jogos, batendo o recorde de gols em uma temporada do homenageado do dia, Gerd Müller.

"Significa muito para mim. Deve ter sido uma partida muito atrativa para os espectadores", disse o protagonista do confronto.

Na outra área, Manuel Neuer se garantiu diante de Reus e Haaland. Embora o atacante alemão tenha conseguido marcar com um belo chute, o atacante norueguês foi discreto e bem vigiado pela defesa bávara.

Depois de um empate contra o Monchengladbach (1-1) na primeira rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique finalmente se lança na temporada, aliviando a pressão de seu jovem técnico Julian Nagelsmann, que conquistou seu primeiro título.

"É uma vitória muito importante para os rapazes", disse o ex-técnico do Leipzig no final da partida.