Beth Gomes quebra recorde mundial no arremesso de peso classe F52

A brasileira Beth Gomes quebrou o recorde mundial da prova de arremesso de peso da classe F52 (atletas que competem em cadeiras), nesta quinta-feira (15) no Grand Prix de atletismo paralímpico de Marrakech (Marrocos), ao alcançar a marca de 8,69 metros, que lhe garantiu a medalha de ouro.

Ao alcançar este feito, a paulista superou um recorde que era dela mesmo, de 8,45 m e alcançado no Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado em São Paulo em maio deste ano.

A medalha de Beth foi uma das sete de ouro do Brasil no primeiro dia da competição, a mais importante do atletismo paralímpico mundial nesta temporada. As outras foram conquistadas pelo velocista Ricardo Gomes, na prova dos 100 m da classe T37 (para paralisados cerebrais), por Washington Júnior, nos 100 m da classe T47 (atletas com deficiência nos membros superiores), por Júlio César Agripino dos Santos, nos 1.500 m das classes T11, T12, T13 e T20, pela baiana Samira Brito, nos 100 m da classe T36 (paralisados cerebrais), por Thalita Simplício, nos 100 m da T11, e por Joeferson de Oliveira, nos 100 m da classe T12.