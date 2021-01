Brasil é goleado pelo Figueirense na Série B

publicidade

O Brasil de Pelotas não resistiu ao Figueirense em Santa Catarina. Já praticamente garantino na Série B de 2021, o time foi até Florianópolis, onde acabou goleado por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira.

A goleada foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 18, Geovane abriu o placar. Depois, Dudu marcou e, aos 48 da etapa inicial, Diego Gonçalves fechou o placar.

Com o resultado, os catarinenses deixam temporariamente o Z4 da Série B, subindo para a 15ª posição, com 39 pontos, mas com risco de voltar ao final da rodada. Já o Brasil de Pelotas segue na 10ª posição, com os mesmos 47 pontos.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas recebe o líder América-MG, na terça-feira, às 16h, no Bento Freitas. Já o Figueirense visita o CRB no mesmo dia, mas às 19h15min, no Rei Pelé.