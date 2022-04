"Brasil é o favorito" do Grupo G, diz técnico da Sérvia sobre sorteio da Copa do Mundo

publicidade

O técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, disse nesta sexta-feira que o Brasil é o principal favorito do Grupo G, que é completado por Suíça e Camarões, para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar-2022. "Temos um grupo muito difícil. O Brasil é o favorito para a próxima fase. Mas adoro jogar contra times difíceis", disse o técnico sérvio ao SporTV ao final do sorteio da fase de grupos realizado nesta sexta-feira em Doha.

"Quando as pessoas falam de futebol, a primeira palavra que vem é Brasil. Eu respeito muito o Brasil. É sempre o favorito", acrescentou. Os sérvios comandados´por Stojkovic, liderados em campo pelo atacante Dusan Vlahovic, surpreenderam ao vencer o Grupo A das eliminatórias europeias, levando Portugal de Cristiano Ronaldo à repescagem.

No Catar, eles voltam a enfrentar o Brasil, primeiro das eliminatórias sul-americanas, e a Suíça, que venceu o grupo da eliminada Itália. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pelo Grupo E, brasileiros e suíços venceram a Sérvia, que acabou sendo eliminada na primeira fase. "Vamos jogar uma boa Copa do Mundo e ver o que acontece, isso é o mais importante", disse o treinador.

