Brasil bate Eslovênia no 1º jogo da disputa pelo 17º lugar no Mundial de Handebol

Eliminada na primeira fase do Mundial, que está sendo disputado no Japão, a seleção brasileira feminina de handebol venceu a Eslovênia neste domingo por 32 a 19 e largou bem no início da disputa pelo 17.º lugar na chamada President's Cup, que define as posições do 13.º a 24.º. O duelo ocorreu no ginásio Geral da Cidade de Yamaga, em Kumamoto.

Foi a segunda vitória seguida do Brasil, que, antes de superar as eslovenas, venceu a Austrália na última sexta-feira, com muita facilidade, por 31 a 9, no encerramento da fase de grupos da competição. O time do técnico espanhol Jorge Dueñas não avançou à próxima fase do torneio pois a vitória diante das australianas foi a única na primeira fase, acumulando derrotas para Alemanha, Coreia do Sul e Dinamarca e um empate contra a França. O próximo compromisso das brasileiras em busca do 17.º lugar será nesta segunda-feira contra Senegal.

O Mundial vai até o próximo domingo. A seleção brasileira não teve problemas para despachar a Eslovênia, de modo que conseguiu boa vantagem logo nos cinco primeiros minutos da partida, período em que já vencia cinco por 5 a 0, e conseguiu administrar a vantagem com certa tranquilidade. O placar da etapa inicial marcou 18 a 9 para o Brasil. No segundo tempo, a equipe brasileira melhorou ainda mais sua performance diante de um rival frágil e fechou a partida em 32 a 19. A melhor do jogo, escolhida pela organização do Mundial, foi a ponta brasileira Larissa Araújo, que marcou seis gols, assim como Tamires Araújo. Eduarda Amorim (5); Mariana Costa (4); Adriana de Castro e Patrícia Matieli (3); Gabriela Bitolo (2); Samara Vieira, Jaqueline Anastácio e Ana Claudia Bolzan (1) também balançaram as redes no triunfo.