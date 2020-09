Brasil cede empate ao Confiança fora de casa pela Série B

publicidade

O Brasil chegou a sair na frente, mas acabou cedendo o empate ao Confiança em jogo válido pela 12ª rodada da Série B. A partida, realizada na tarde desta quarta-feira, no Batistão, terminou em 1 a 1.

O Brasil abriu o placar na primeira etapa. Aos 31, Matheus Oliveira se aproveitou de falha da defesa para marcar. A reação do Confiança veio no segundo tempo: aos 34, Bruno Paraíba aproveitou rebote no chute de Renan e, de cabeça, mandou para as redes e garantir o empate para os mandantes.

Com o resultado, o Xavante permanece na 11ª posição, com 15 pontos. Já o Confiança vem mais atrás, 14°, com 12 pontos.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas recebe a Chapecoense, no sábado, às 16h30min, no Bento Freitas. No mesmo dia, mas às 16h, o Confiança encara o Náutico, nos Aflitos.