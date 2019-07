Brasil de Pelotas anuncia Bolívar como novo técnico

publicidade

Fabian Guedes, o Bolívar, foi anunciado na tarde desta quarta-feira como o novo técnico do Brasil de Pelotas na vaga de Rogério Zimmermann. O ex-zagueiro multicampeão no Inter assume a tarefa de manter o Xavante na Série B do Campeonato Brasileiro. Com três jogos realizados da nona rodada, o clube de Pelotas é o 15º com nove pontos e 37,5% de aproveitamento.

Junto com Bolívar, chegam ao clube no próximo domingo o auxiliar Patrício Boques e o analista de desempenho Jeferson Ramos. No sábado, às 18h, o Brasil de Pelotas enfrenta o vice-líder, Botafogo, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O trabalho da nova comissão técnica inicia na segunda-feira e terá como foco inicial a partida contra Paraná, na quinta-feira, dia 18, às 21h30min, no estádio Bento Freitas.

Bolívar iniciou a carreira como treinador no ano passado no União Rondonópolis, do Mato Grosso, na sequência passou pelo Barra, de Santa Catarina, e, em seguida, se transfeiru para o Novo Hamburgo, onde ficou até o final do Gauchão. O profissional estava no Cianorte, do Paraná, que fez boa campanha na Série D e acabou desclassificado pelo Caxias, nas oitavas de final.