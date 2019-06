Brasil de Pelotas bate o Operário por 1 a 0 e chega à terceira vitória seguida na Série B

publicidade

Após um péssimo começo na Série B, o Brasil de Pelotas chega a uma boa sequência de vitórias e se afasta temporariamente da zona de rebaixamento da competição. A equipe do Sul do Estado bateu o Operário, por 1 a 0, na tarde deste sábado, em jogo realizado no Estádio Bento Freitas.

Com o resultado, o Brasil chegou à terceira vitória consecutiva na competição, e soma agora nove pontos. Antes, havia vencido o América-MG no Bento Freitas e o Guarani de Campinas fora de casa. O time de Pelotas havia perdido os quatro primeiros jogos na Série B.

O gol que garantiu a vitória do Xavante foi marcado aos 33 minutos do segundo tempo. Leandro Camilo se aproveitou de cruzamento na área, subiu mais alto que a zaga e, de cabeça, marcou o 1 a 0 que definiu o placar.

Com o triunfo, o Brasil ocupa momentaneamente a 9ª colocação na Série B. O Xavante volta a campo na próxima terça-feira, às 19h15min, contra o Criciúma, no Bento Freitas.