Brasil de Pelotas busca recuperação na Série B diante do Sport

publicidade

A Série B inicia a sua 11ª rodada com o Brasil de Pelotas visitando o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, às 20h. O Xavante está em 12º lugar, com 12 pontos, e vem de derrota em casa para o Paraná por 1 a 0, na quinta-feira, na estreia do técnico Bolívar. Depois de encarar o Sport, o time pelotense terá outra partida fora de casa, no próximo sábado, às 19h, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

A equipe pernambucana, por sua vez, é a oitava colocada, com 17 pontos, e atuou pela última vez na segunda-feira passada, quando ficou no 1 a 1 com o Cuiabá, fora de casa.

O G-4 da Série B é formado por Red Bull Bragantino, 20 pontos, seguido da Ponte Preta e Paraná, com 19 pontos, e o Atlético-GO, com 18 pontos. No Z-4 estão o América-MG, o Guarani, o Vitória e o São Bento.