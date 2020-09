Brasil de Pelotas emenda segunda vitória seguida na Série B

publicidade

O Brasil de Pelotas derrotou o Náutico por 2 a 1 na noite deste sábado, no Bento Freitas, em jogo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a segunda vitória seguida na competição, o time gaúcho chegou aos 9 pontos e subiu para a 12ª colocação, com cinco pontos a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento.

No Bento Freitas, Sousa abriu o placar para o Brasil, aos 16 no primeiro tempo. No início do segundo, Dadá deixou tudo igual, mas em seguida, Poveda fez o segundo para a equipe da casa, e acabou fechando o placar. Na próxima rodada, o Brasil vai a Campinas enfrentar o Guarani.

Série C

Pela Série C, também neste sábado, o São José empatou com o Ituano, em 2 a 2, pela quinta rodada. Por conta da vitória do Londrina, o time de Porto Alegre saiu da zona de classificação à próxima fase. Com sete pontos, o Zequinha dorme em quinto lugar e pode ser ultrapassado pelo Ypiranga, que joga neste domingo.