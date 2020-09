Brasil de Pelotas empata sem gols com Guarani em Campinas

publicidade

Após duas vitórias seguidas, o Brasil de Pelotas empatou em 0 a 0 com o Guarani, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com o resultado, o Xavante soma 10 pontos, na décima posição da Série B do Brasileirão.

Na primeira etapa, o Xavante criou oportunidades de marcar, mas não foi eficiente. Gabriel Poveda e Rodrigo Ferreira levaram perigo em chutes de fora da área. E atrás, o goleiro Rafael Martins mostrou segurança e salvou em duas oportunidades.

No segundo tempo, os donos da casa partiram para o ataque, mas, novamente, pararam nas defesas de Rafael. Nos chutes de Murilo Rangel e Didi, o goleiro salvou o Brasil e garantiu o 0 a 0 no placar.

Na próxima rodada, o time de Pelotas encara Botafogo-SP, fora de casa, no dia 21, às 20h.