Brasil de Pelotas empata sem gols com o Botafogo

O Brasil de Pelotas desperdiçou uma chance de se afastar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão nesta quarta-feira. Mesmo no Bento Freitas, o time gaúcho apenas empatou em 0 a 0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, penúltimo colocado na tabela. O confronto valeu pela 29ª rodada da competição.

Com o resultado, o Xavante perdeu uma posição e, com 37 pontos, dorme na 13ª colocação. O Brasil ainda pode perder uma posição, caso o CRB vença o Paraná amanhã. Por ora, a distância para a zona de rebaixamento é de oito pontos.

Na próxima rodada, o Brasil visita o Paraná, em Curitiba. O jogo está marcado para as 17h de segunda-feira.