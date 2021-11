Brasil de Pelotas está rebaixado para a série C do Brasileirão

publicidade

A realidade do Brasil de Pelotas é descer mais um degrau e jogar a série C do ano que vem. A vitória do Londrina, por 1 a 0, diante do Remo, e do Brusque por 4 a 3 diante do Náutico, na noite desta terça-feira decretaram o rebaixamento do Xavante, atual lanterna da competição, com apenas 23 pontos – os paranaenses eram o 17° na início da rodada, com 35 e, com os 38 atuais, não podem ser mais alcançados, faltando cinco rodadas.

O próprio Brasil deixou o cenário pronto para o seu rebaixamento ao longo da competição. O último ato ocorreu horas antes, no Bento Freitas. Mesmo com a superioridade numérica, o Xavante foi superado pelo Avaí, por 1 a 0 – o gol da partida foi marcado por Copete, aos 22 minutos da etapa complementar.

Veja Também

Capitão da equipe, Leandro Camilo foi um dos atletas que conversou com a imprensa na saída do campo após o término da partida. "Eu só tenho que pedir desculpas. Iniciamos muito mal na competição e acredito que estamos colhendo tudo que plantamos". O zagueiro ainda afirmou que os problemas extra campo e as contratações auxiliaram no momento ruim da equipe. "Infelizmente, no final da competição, quatro caem, e nós fomos um deles. Só tenho que pedir desculpas ao torcedor", completou.

Ao longo da competição, o Xavante não soube o que era ter regularidade. Muito se passou pelas mudanças no comando da casamata – foram duas ao longo da competição. Cláudio Tencati deixou o clube em julho, sendo substituído por Cléber Gaúcho. O último foi demitido quase um mês depois de assumir o cargo, deixando a vaga para Jerson Testoni.

Em 33 jogos, o Brasil só venceu quatro e empatou 11. É, atualmente, o pior ataque da competição, com apenas 21 gols marcados e uma das defesas mais vazadas, com 42 tentos sofridos – saldo de -21. Na próxima rodada, a equipe encara o Sampaio Corrêa, no Maranhão.