Brasil de Pelotas perde e São José empata pela Série C

O sábado não foi de vitória dos representantes gaúchos - São José e Brasil de Pelotas - na Série C do futebol brasileiro. O Xavante perdeu por 3 a 0 para o ABC, que assumiu, provisoriamente, a liderança da competição, dentro do estádio Frasqueirão, em Natal (RN). Esta vitória o deixou com os mesmos 16 pontos do Mirassol, porém, com um gol a mais de saldo: 5 a 4. O time paulista ainda vai entrar em campo neste domingo, pela oitava rodada, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.

Os gols do time potiguar foram marcados por Henan, Gustavo França e Walfrido. A derrota deixou o Brasil de Pelotas com apenas seis pontos, em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento. O Confiança também está na zona de perigo, com seis, em 17º lugar, porque empatou por 1 a 1 em Aracaju (SE) com o Aparecidense-GO, com nove pontos, em 15º lugar.

Pela manhã, na região metropolitana de Porto Alegre, o São José empatou por 1 a 1 com o Atlético-CE. O time gaúcho tem 10 pontos, em 14º lugar, enquanto o time cearense, mesmo empatando fora de casa, continua na zona de queda, com cinco pontos, em penúltimo lugar.

O Figueirense segue em alta, já tendo 15 pontos, em terceiro lugar, após vencer por 1 a 0 o Ferroviário-CE, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Apesar do tropeço, o time cearense ocupa a quinta posição, com 12 pontos.

Na sua busca por recuperação, o Vitória foi até a Paraíba e venceu o Campinense por 1 a 0, com gol de Danilo. Com 10 pontos, os baianos já estão em 10º lugar. O Campinense segue com nove, agora no 16º lugar.

A oitava rodada será encerrada com mais quatro jogos no domingo e um na segunda-feira. O maior destaque fica para o duelo paulista entre Botafogo-SP e Mirassol, que será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h.