Brasil de Pelotas perde para o Avaí e pode ser rebaixado para a série C ainda nesta rodada

O Brasil de Pelotas segue a sua dura sina de maus resultados na série B. Em mais um revés e mesmo com a superioridade numérica, o Xavante foi superado pelo Avaí, por 1 a 0, nesta terça-feira, no Bento Freitas, e afunda ainda mais na lanterna da competição.

Em casa, o Xavante foi dominado pelo Avaí. Mesmo com a expulsão de Bruno Silva ainda no primeiro tempo, o Leão da Ilha quase abriu o placar com Jadson e Lourenço, ambos em cobrança de falta, obrigando Matheus Nogueira a fazer boas defesas.

O gol que decretou a derrota dos donos da casa aconteceu aos 22 minutos da etapa complementar. Copete completou cruzamento da direita de cabeça e mandou para o fundo do gol: 1 a 0.

Ainda durante a partida, o maqueiro do Brasil de Pelotas relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte de um torcedor do Avaí. A polícia identificou o indivíduo e o retirou do estádio algemado.

O rebaixamento do Brasil para a série C pode ser decretado ainda nesta rodada. Clube que abre o Z4 da competição, o Londrina tem 35 pontos. Caso vença o seu confronto contra o Remo, os paranaenses chegam a 38 pontos e, faltando apenas cinco rodadas, não podem ser mais alcançados.

Com apenas 23 pontos, o Xavante ocupa a 20ª posição. Na próxima rodada, encara o Sampaio Corrêa, no Maranhão.