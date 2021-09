Brasil de Pelotas perde para o Brusque em casa e segue afundado na lanterna da Série B

publicidade

Na estreia do novo técnico Jerson Testoni, o Brasil de Pelotas foi superado por 2 a 0 pelo Brusque, na noite desta quarta-feira, no estádio Bento Freitas, pela 27ª rodada da Série B e segue afundado na lanterna. Os gols da partida foram marcados por Diego Mathias e Maurício Garcez. Com o resultado, o time catarinense deixa o Z4 e fica na 16ª posição com 29 pontos e o Xavante permanece com 16 pontos na última colocação da tabela.

O duelo marcou o reencontro de Testoni com seu antigo clube. Ele deixou o Brusque para vir ao Brasil de Pelotas e tentar a complicada missão de salvar o clube do rebaixamento para a Série C. No entanto, a equipe encontrou dificuldades em campo e foi superada com tranquilidade pelos adversários nesta noite.

Na próxima rodada, o Xavante enfrenta o Cruzeiro no Independência, às 11h do domingo.

