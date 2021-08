Brasil de Pelotas perde para o CSA e segue na lanterna da Série B

publicidade

O Brasil de Pelotas perdeu mais uma na Série B e começa a ver quase irreversível evitar a queda. Jogando no Bento Freitas, foi superado por 1 a 0 pelo CSA, chegando à quinta derrota consecutiva nesta quinta-feira, pela 19ª rodada e última do primeiro turno.

O Xavante vive turbulência nos bastidores com a diretoria rachada e jogadores sem receber salários há três meses. Um conjunto de problemas que, aliado aos péssimos resultados em campo, mantém o time na lanterna, com apenas 12 pontos. O CSA chegou à terceira vitória consecutiva e ao quarto jogo sem derrota no campeonato, numa sequência que tirou o time das últimas posições e o colocou em décimo lugar, agora com 28 pontos.

Com a bola rolando, o Brasil indicou postura ofensiva e quase abriu o placar no primeiro minuto. Kevin recebeu bom lançamento, dominou e arriscou chute forte. A bola bateu no travessão, quicou em cima da linha e voltou para as mãos do goleiro Lucas Frigeri.

Porém, o time gaúcho não conseguiu manter o bom momento e viu o CSA dominar o confronto. Aos 15 minutos, o experiente Renato Cajá deu ótima assistência para Gabriel, que recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e concluiu na saída do goleiro, abrindo o placar em Pelotas. Com a vantagem no placar, o CSA priorizou o toque de bola e até poderia ter feito o segundo gol antes do intervalo. Aos 34, Dellatorre dominou, passou pela marcação e chutou em cima do goleiro Matheus Nogueira.

No segundo tempo, o CSA preferiu recuar e esperar o Xavante pelos contra-ataques. E a postura quase resultou no empate dos gaúchos aos dois minutos, quando o lateral-esquerdo Paulinho chutou de fora da área e obrigou Lucas Frigeri espalmar para a linha de fundo.

Mas ainda assim o CSA seguiu tendo chances de fazer mais gols. Aos 11, Ernandes puxou contra-ataque e cruzou para Dellatorre, sozinho, cabecear para fora. Depois, aos 18, foi a vez de Marquinhos recebeu na meia-lua e chutar colocado de esquerda, rente à trave do goleiro.

Nos minutos finais a partida ganhou ares de tensão, com o Brasil arriscando chutes de fora da área, mas parando no goleiro Lucas Frigeri. Já o CSA tentou segurar a bola na defesa à espera do apito final.

O Brasil volta a campo no domingo para enfrentar o Londrina, às 18h15, no estádio do Café, em Londrina (PR). Enquanto o CSA só voltará a atuar na terça-feira, quando receberá o Náutico, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL).