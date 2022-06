Brasil de Pelotas perde para o líder Mirassol e é lanterna da Série C

publicidade

O Xavante bem que tentou se segurar. No entanto, segue sua má campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, perdeu por 2 a 0 para o líder Mirassol, fora de casa, e virou lanterna da competição nacional, em jogo válido pela 9ª rodada da competição.

Os gols saíram no segundo tempo. Aos 21, o time paulista furou a retranca Xavante e chegou ao primeiro gol, com Osman. Aos 38, Paulinho anotou e definiu o placar.

O resultado isola a equipe paulista na liderança da Série C, com 20 pontos, 3 a mais que ABC e Botafogo da Paraíba, empatados na vice-liderança. Já o Xavante amarga a quarta derrota consecutiva, amplia má fase e segue na lanterna, com 6 pontos e apenas uma vitória na competição.

O Brasil de Pelotas abre a próxima rodada, a 10ª, com um clássico gaúcho: recebe o Ypiranga, no Bento Freitas, no sábado, 11 de junho, às 11h. Já o Mirassol defende a liderança em confronto direto contra o ABC, fora de casa, no Frasqueirão, no domingo, 12, às 17h.