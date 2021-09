Brasil de Pelotas tem surto de Covid-19 no elenco

publicidade

O médico do Brasil de Pelotas, Fábio Brião confirmou que seis atletas do clube e um integrante do departamento médico testaram positivo para a Covid-19. Eles passam bem, estão cumprindo isolamento protocolar de 10 dias antes de serem reintegrados. “Temos dois atletas que tiveram cansaço e um uma pequena febre. O principal sintoma foi perda de paladar”, relata.

A cada 72 horas antes de cada jogo, é necessário que todos sejam testados seguindo o protocolo da CBF. Na última semana houve um caso positivo que já saiu da quarentena. “Dos seis ativos, um sai da quarentena no domingo. Semana passada foram dois casos positivos, três dias depois outro e na segunda-feira mais três. No momento, nenhum nos inspira grande preocupação”, destaca.

Atualmente o Brasil é o penúltimo na tabela de classificação da série B, com 14 pontos. O próximo jogo é fora de casa, contra o Vasco da Gama, nesta sexta-feira, ás 19h.

Brião conta que pelos protocolos da CBF já foi flexibilizado o número de pessoas que podem circular no clube. “Antes era 50 pessoas permitido, agora já aumentou. Seguimos tendo jogos sem a presença de torcida. Depois destes casos de contaminação devemos a partir do próximo jogo em casa, contra o Confiança, na próxima semana, cobrar a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses contra a Covid-19 para poder entrar no clube”, finaliza.