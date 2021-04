Brasil de Pelotas vence o São Luiz e afasta risco de rebaixamento no Gauchão

publicidade

Se a classificação para as semifinais do Gauchão tornou-se uma missão quase impossível, o Brasil ao menos deu um passo importante para afastar o risco de rebaixamento. O time de Pelotas venceu o São Luiz, na noite deste domingo, por 1 a 0, no Bento Freitas. O único gol da partida foi marcado logo aos três minutos de jogo, em um chute de fora da área do meia Paulo Victor. Com o resultado, o Brasil vai a 12 pontos e pula para a sétima colocação. Já o São Luiz, que se vencesse poderia encostar no G-4, com a derrota viu as chances de classificação para as semifinais ficarem mais complicadas.

A penúltima rodada da fase de classificação nesta segunda-feira com mais duas partidas. Em Porto Alegre, o Pelotas não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória diante do São José, a partir das 20h, no Passo D’Areia. Na lanterna, a equipe do Sul do Estado tem apenas sete pontos e, se perder, não depende mais das próprias forças para se manter na Série A.

Em situação parecida está o Esportivo, que recebe o Juventude, no mesmo horário, na Montanha dos Vinhedos. O time de Bento Gonçalves tem oito pontos, mas, beneficiado pela derrota do Novo Hamburgo, ontem à noite, para o Grêmio, pode deixar a zona de rebaixamento até mesmo com um empate.

A rodada será finalizada nesta terça-feira, com o duelo entre dois times que estão no G-4 e devem confirmar classificação: Caxias e Ypiranga, às 20h, no Centenário.