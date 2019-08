Brasil encara o Atlético-GO para abrir pontos da zona de rebaixamento

publicidade

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 19h15min, pela 18ª rodada da Série B. A equipe pelotense faz campanha irregular e ainda busca abrir vantagem em pontos para a zona de rebaixamento. Na terça-feira derrotou o São Bento por 2 a 1, em casa, com gol marcado no último minuto, e chegou a 21 pontos, na 12ª posição.

Porém, está apenas três à frente do primeiro no Z-4, o Oeste. O técnico Bolívar não poderá contar com o lateral-direito Ricardo Luz, suspenso. Em seu lugar, entra Bruno Santos. “Vamos ter uma partida importante contra o Atlético-GO, fora de casa, e queremos vencer. Só o triunfo nos interessa. Temos que dar a vida para conquistarmos os três pontos e, quem sabe, entrarmos no G-10 da competição”, afirmou o zagueiro xavante Bruno Aguiar.