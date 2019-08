Brasil leva ouros inéditos no badminton e no surfe dos Jogos Pan-Americanos

publicidade

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio por duas vezes nesta sexta-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ygor Coelho brilhou no badminton, enquanto Lena Guimarães levou o ouro no surfe. Vinnicius Martins faturou a prata na mesma modalidade. Coelho conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no badminton em um Pan. Na final, o carioca de 22 anos superou o canadense Brian Yang por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/10. Na quinta, o Brasil já havia conquistado quatro bronzes na modalidade.

Ygor era um dos favoritos ao ouro. Não por acaso. Ele fora campeão pan-americano da modalidade em 2017 e também no ano passado. Em 2016, foi o primeiro brasileiro a competir no badminton nos Jogos Olímpicos do Rio. "Ainda não caiu a ficha. Agarrei muito bem as minhas oportunidades, lutei, fui para fora do País, me lesionei esse ano... Conquistar esse ouro foi sensacional", celebrou Ygor, que lembrou o que passou por sua mente no momento do triunfo na final.

Ygor começou sua trajetória no badminton no projeto social Miratus, criado pelo seu próprio pai, Sebastião, na Comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro. "Agradeço toda a estrutura do Comitê Olímpico do Brasil, à Alessandra, minha psicóloga, que me deu muitos trabalhos mentais, deixou minha cabeça pronta para essa conquista." Atualmente, o jogador brasileiro vive e treina na Dinamarca, onde conta com o apoio da treinadora local Nadia Lyduch, contratada em uma parceria entre o COB e a Confederação Brasileira de Badminton.

No surfe, as medalhas vieram na SUP race, a corrida de remada em cima de um Stand Up Paddle. Lena Guimarães venceu a prova feminina com um final emocionante. "É a primeira medalha de ouro do surfe nos Jogos Pan-Americanos. Entrei para a história. A prova é sempre emocionante e desde que comecei fui tomando gosto e nunca poderia imaginar chegar em um evento desses e ainda mais ganhar a medalha", festejou Lena, bastante emocionada com sua conquista.

Ela ficou o tempo todo atrás da norte-americana Candice Appleby, mas no finalzinho, quando os atletas precisam chegar até a areia da praia em Punta Rocas, as ondas fizeram a diferença. As competidoras caíram das enormes pranchas, e isso acabou sendo determinante para definir o pódio final. "A prova foi bem difícil. No começo estava mais perto da Candice, que era a grande favorita da prova, pois além de ótima remadora, ela é excelente surfista. No final tomei uma onda forte, caí e a atleta de Porto Rico encostou. A Candice foi pelo lado esquerdo, que era um trajeto mais conservador, então decidi arriscar e fui para o tudo ou nada", disse Lena. "Veio uma onda bem grande, sabia que iria cair, mas caí para frente. Até abrir o olho na linha de chegada não sabia que posição estava. Achava que seria segunda, estava muito feliz, aí olhei e vi que a Candice ainda estava lá atrás perto da prancha. Valeu a ousadia", comemorou a brasileira, que pouco depois torceu para seu amigo Vinni.

O brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo forte do americano Connor Baxter, que ficou com o ouro, mas na reta final, quando estava em terceiro lugar, pegou uma onda e conseguiu ultrapassar o canadense Michael Darbyshire, que teve mais dificuldade com a arrebentação. Vinni acelerou e conseguiu a medalha de prata.

Além das duas medalhas, o surfe ainda vai render mais pódios para o Brasil no Pan de Lima. Chloé Calmon já tem no mínimo o bronze garantido no longboard e tem tudo para ir além. Quem também está na briga no masculino é Wenderson Biludo. No SUP Wave, Nicole Pacelli e Luiz Diniz estão também vivos na disputa de medalhas.