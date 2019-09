Brasil perde para República Tcheca e se complica no Mundial de Basquete

publicidade

A situação do Brasil ficou complicada no Mundial de Basquete Masculino. Neste sábado, a equipe perdeu para a República Tcheca por 93 a 71 em Shenzhen, na China, na primeira partida da segunda fase da competição.

Agora, precisa vencer os Estados Unidos na segunda-feira, às 9h30min, para ter chance de se classificar paras quartas de final da competição.

No jogo de hoje, o destaque do jogo foi o tcheco Tomas Satoransky, do Chicago Bulls, com 20 pontos. Pelo Brasil, Vitor Benite foi o maior pontuador, com 12.

O Brasil levou os resultados da primeira fase para o Grupo K – três vitórias. Como já encarou a Grécia na fase inicial, só tem os norte-americanos pela frente.

Grécia e EUA se enfrentam ainda neste sábado.