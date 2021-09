Brasil sofre gol no fim, perde para a Ponte Preta e segue afundado na lanterna da Série B

publicidade

O Brasil de Pelotas segue em situação muito delicada na Série B do Brasileirão. A equipe perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste domingo, no Moisés Lucarelli, e chegou a 14 jogos sem vitória na competição.

A Ponte Preta chegou a ter dois gols anulados pelo VAR antes de conseguir construir a sua vitória. Mas, aos 44 do segundo tempo, João Veras finalizou e finalmente definiu a vitória por 1 a 0 dos donos da casa.

Com o resultado, o Brasil segue afundado na lanterna da competição, com apenas 16 pontos conquistados. O Londrina, primeiro time fora do Z4, soma 27. A Ponte Preta, por sua vez, respirou, subiu para 13°, e chegou a 32 pontos.

O Brasil vota a campo na quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Brusque, no Bento Freitas. No mesmo dia, às 21h30min, a Ponte Preta visita o CSA, no Rei Pelé.