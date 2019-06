Brasil vence a Itália e se classifica na Copa do Mundo feminina

publicidade

Com um gol de pênalti de Marta, o Brasil venceu a Itália por 1 a 0, nesta terça, e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. O jogo, disputado em Valenciennes, foi complicado e decidido apenas aos 28 minutos da segunda etapa.

Com o gol de hoje, o seu 17º em Mundiais, Marta passou o alemão Klose e se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo.

A seleção brasileira garantiu a terceira colocação do Grupo C, com seis pontos, atrás das italianas e das australianas no saldo de gols. No outro jogo do grupo, a Austrália bateu hoje a Jamaica por 4 a 1.

O Brasil agora espera o final da primeira fase para saber se encara a Alemanha ou a França nas oitavas de final.