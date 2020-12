Brasil vence o Confiança e encaminha permanência na Série B

publicidade

O Brasil de Pelotas soube sofrer. A equipe xavante foi pressionada, mas segurou o ímpeto do Confiança na tarde desta segunda-feira, no Bento Freitas, e venceu o rival pelo placar de 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado positivo na Zona Sul encaminha a permanência do time na segunda divisão por mais um ano.

O único gol do jogo foi marcado no fim do primeiro tempo. Após contra-ataque, o meia Bruno José avançou pelo campo de ataque, bateu e contou com desvio na defesa para anotar. Na etapa final, o time foi pressionado, mas manteve a vitória, que só não foi maior porque Luiz Henrique, na pequena área, acertou a trave dos adversários aos 49 do segundo tempo.

Com o resultado, o Xavante chegou aos 43 pontos na competição, e abriu oito de diferença para o Náutico, primeiro time dentro do Z4, faltando sete partidas para o fim da Série B. Já o Confiança segue na 13ª posição, com 39, ainda ameaçado pelo descenso.

As duas equipes só voltam a campo em 2021. No domingo, 3 de janeiro, o Brasil viaja a Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, às 16h, na Arena Condá. Já o Confiança joga na segunda, 4, em casa, diante do Náutico, às 20h.