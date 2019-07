Brasil vence segunda partida no vôlei de praia e lidera grupo

publicidade

Com mais uma vitória, dupla masculina do vôlei de praia do Brasil está perto de garantir a classificação direta nas quartas de final dos Jogos Pan-Americanos Lima. Thiago e Oscar conseguiram se impor diante dos uruguaios Vieyto e Cairus para fechar a partida em 2 sets a 0 (com parciais de 21/16 e 21/14). Nesta sexta-feira, às 15h (horário de Brasília), eles enfrentam os cubanos em busca de mais uma vitória.

Na estreia, os brasileiros venceram fácil os costa-riquenhos por 2 sets a 0. Os uruguaios também vinham de vitória de virada sobre os cubanos por 2 sets a 1. Ao mesmo tempo da partida, os cubanos venciam os costa-riquenhos também por 2 sets a 0. Somam agora uma vitória e uma derrota contra duas vitórias do Brasil.