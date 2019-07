Bruna Wurts brilha na patinação e garante ouro inédito no Pan-Americano de Lima

publicidade

Com apenas 18 anos, Bruna Wurts entrou para a história dos Jogos Pan-Americanos. Ela conquistou o primeiro ouro do Brasil na patinação artística, neste sábado, em Lima, no Peru.

Bruna fez uma apresentação quase perfeita e teve só um pequeno erro. A nota demorou a sair, para desespero de um torcedor ilustre, Eric Wurts, o pai. Quando saiu era a primeira, 103,17, dez pontos a frente da segunda colocada. "Parece que eu estou vivendo um sonho, foi o sonho de uma vida inteira o que a gente viveu aqui", disse, emocionado, o pai de Bruna.

O pai coruja não parou de chorar até sair a confirmação do ouro. Eric chegou de surpresa para acompanhar a conquista da filha em Lima. “Vim sem ela saber. Estava com muita saudade. Na segunda, viajo para África a trabalho e quis estar ao lado dela nesse momento especial”, contou o pai.

"Meu pai sempre da um jeito de aparecer aqui. Sou muito grata a minha familia, comecei muito cedo e é uma satisfação incrível. Sempre sonhei em estar no Pan", afirmou Bruna, após a conquista do ouro inédito.

Os dois moram em países diferentes. Ela em Granollers, cidade perto de Barcelona, na Espanha. Ele vive no Brasil, onde trabalha na Embraer. “O sonho da medalha do Pan, não sai de graça. Só com aposentadoria não dá. Minha mulher, Carla, fica com ela lá e eu no Brasil”, explicou todo orgulhoso o pai.